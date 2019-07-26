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Pikes Peak Collection: McLaren показав унікальний набір суперкарів

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Відразу створено шість унікальних McLaren - фото 1
Відразу створено шість унікальних McLaren

Дилер McLaren з Колорадо замовив у відділення MSO шість спеціальних версій 600LT Spider. Автомобілі увійшли в набір Pikes Peak Collection, названий на честь однойменного змагання зі швидкісного підйому на гору, й отримали особливе забарвлення кузова з палітри MSO Bespoke або MSO Heritage.

Шість родстерів McLaren 600LT Spider пофарбовані у різні кольори зі смужками на капоті та даху золотистого і чорного кольору, а також оснащені колесами золотистого кольору. Салон суперкарів прикрашений золотистою прострочкою, логотипами "Пайкс Пік" на підголівниках сидінь та пам'ятною табличкою з написом Pikes Peak Collection 1 of 6.

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В оснащення автомобілів також включений пакет MSO Club Sport Pack. До його складу входять карбонові "зябра" в передніх крилах, титанові болти коліс, а також наділені крісла-ковші з каркасом з вуглепластику як у McLaren Senna.

Pikes Peak Collection: McLaren показав унікальний набір суперкарів - фото 343857
Pikes Peak Collection: McLaren показав унікальний набір суперкарів - фото 343856
Pikes Peak Collection: McLaren показав унікальний набір суперкарів - фото 343854
Pikes Peak Collection: McLaren показав унікальний набір суперкарів - фото 343853

Відкритий McLaren 600LT Spider дебютував у січні 2019 року. Він є п'ятою Longtail-моделлю в серії, основоположником якої став представлений у 1997 році F1 GTR LT. Суперкар оснащується твін-турбо "вісімкою" 3.8, яка видає 600 кінських сил і 620 Нм крутного моменту. Агрегат працює в парі з семиступеневим преселективним "роботом".

Pikes Peak Collection: McLaren показав унікальний набір суперкарів - фото 343851
Pikes Peak Collection: McLaren показав унікальний набір суперкарів - фото 343852

"Сотню" 600LT Spider набирає за 2,9 секунди, а 200 кілометрів на годину за 8,4 секунди. Це приблизно на 0,2 секунди повільніше за купе 600LT.

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Джерело: Motor
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