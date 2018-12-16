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Як виглядає плавучий супермаркет в Дубаї
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Компанія Majid Al Futtaim представила перший плавучий супермаркет, призначений для обслуговування клієнтів на яхтах і гідроциклах на трьох дубайських пляжах.
Торгова точка відкрита шість днів у тиждень з 10 ранку до 6 вечора. На борту понад 300 одиниць товарів, включаючи продукти, гарячі і холодні закуски, напої, а також окремі непродовольчі товари, такі як сонцезахисний крем і безрецептурні лікарські засоби.
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Замовлення можна зробити прямо на борту, а для клієнтів на великих яхтах і на пляжах відкрили доставку – для неї доведеться зателефонувати або скористатися спеціальним додатком. Доставити замовлення обіцяють протягом 45 хвилин.
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