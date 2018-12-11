Особлива краса Риму з несподіваного ракурсу: фото

талановитий фотограф вирішив показати атмосферу Риму з абсолютно нового боку - через калюжі.

Знайомтесь, Себастьян Лучиво (Sebastian Luczywo) – польський фотограф, який обожнює подорожувати та фіксувати історії та пейзажі на камеру. Восени він побував у Римі, пояснюючи, що саме у цей час вулиці відкривають портали до інших світів через появу калюж. Саме дощі Себастьян обожнює, адже вони дають можливість побачити світ зовсім з іншого ракурсу. І ось що з цього вийшло:

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Джерело всіх фото: sebastianluczywo.com

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