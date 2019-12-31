Як виглядає піраміда Маслоу для людей XXI століття

З 1943 року, коли американський психолог Абрахам Маслоу вперше заговорив про ієрархію потреб, суспільство змінилося – і ступені піраміди теж. У 2010-х учені зі США та Канади оновили і розширили діаграму.

Базові фізіологічні потреби людини (спрага, голод, статевий потяг) залишилися без змін і становлять фундамент піраміди.

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Як і раніше, для людей актуальна потреба у безпеці – в новій версії вона називається "самозбереження". Далі слідують потреба в приналежності (любові), визнання (статус і самооцінка) – все це повторює послідовність Маслоу. Зміни торкнулися верхніх рівнів.

Найвищий щабель у піраміді посідає вже не самоактуалізація, як у Маслоу, а батьківство. На щабель нижче – пошук відповідного партнера і збереження стосунків.

Погоджуєтесь з оновленням "піраміди" від науковців зі США та Канади?

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