Астронавт NASA опублікувала чарівний знімок Місяця з космосу

Астронавт NASA Христина Кох, яка наразі перебуває на борту Міжнародної космічної станції, на своїй сторінці в Twitter опублікувала новий знімок.

Цього разу на світлині розмістився Місяць, який видно крізь ілюмінатор МКС.

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У підписі до фотографії Кох написала, що це перший схід Місяця, який їй вдалося побачити в новому десятилітті.

В кінці минулого року Кох встановила рекорд за тривалістю перебування в космосі для жінок. Станом на 28 грудня вона провела на станції 289 днів, завдяки чому побила рекорд Пеггі Вістон, яка провела на МКС 288 днів.

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