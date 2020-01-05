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Астронавт NASA опублікувала чарівний знімок Місяця з космосу

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Місяць - фото 1
Місяць / youtube

Астронавт NASA Христина Кох, яка наразі перебуває на борту Міжнародної космічної станції, на своїй сторінці в Twitter опублікувала новий знімок.

Цього разу на світлині розмістився Місяць, який видно крізь ілюмінатор МКС.

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У підписі до фотографії Кох написала, що це перший схід Місяця, який їй вдалося побачити в новому десятилітті.

В кінці минулого року Кох встановила рекорд за тривалістю перебування в космосі для жінок. Станом на 28 грудня вона провела на станції 289 днів, завдяки чому побила рекорд Пеггі Вістон, яка провела на МКС 288 днів.

Астронавт NASA опублікувала чарівний знімок Місяця з космосу - фото 378173

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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