Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Як виглядає перший електричний суперкар зі Шрі-Ланки

  • 28
Автомобіль мають представити на автошоу у Женеві - фото 1
Автомобіль мають представити на автошоу у Женеві

Фірма Vega Innovations зі Шрі-Ланки планує представити на автосалоні у Женеві свій дебютний проєкт. Це електричний суперкар EVX з повним приводом, літій-залізо-фосфатним акумулятором і пробігом без підзарядки 240 кілометрів.

Анонсований ще у 2015 році Vega повинен був отримати 900-сильну силову установку. Однак, зараз компанія заявляє більш приземлені цифри.

І ще: Ford розповів про найпопулярніші версії Mustang Mach-E

У суперкара буде два електромотори з піковою віддачею у 300 кіловат (408 сил і 720 Нм моменту) і літій-залізо-фосфатна батарея з рідинним охолодженням і щільністю зберігання енергії 220 ват-годин на літр об'єму (загальна місткість невідома).

Як виглядає перший електричний суперкар зі Шрі-Ланки - фото 377891
Як виглядає перший електричний суперкар зі Шрі-Ланки - фото 377893

Заявлено час розгону до 60 миль на годину (97 кілометрів на годину) за чотири секунди рівно і запас ходу 240 кілометрів.

Є й низка інноваційних рішень. По-перше, компанія запевняє, що розробила дуже складні алгоритми керування силовою установкою, по-друге, деякі ноу-хау застосовані до компонування акумуляторних осередків, системи контролю електроживленням і керуючого програмного забезпечення. Нарешті, Vega EVX отримає систему напівавтономного водіння з контролем смуги, розпізнаванням знаків і пішоходів.

Як виглядає перший електричний суперкар зі Шрі-Ланки - фото 377894
Як виглядає перший електричний суперкар зі Шрі-Ланки - фото 377895
Як виглядає перший електричний суперкар зі Шрі-Ланки - фото 377892

Компанія Vega Innovations входить до складу CodeGen Group, основна діяльність якої – розробка програмного забезпечення. Головний виконавчий директор Харша Субасінгхе має вчений ступінь в області штучного інтелекту і програмних агентів; посаду директора зі стратегічного планування посідає Бешан Кулапала, який раніше працював технічним директором в Intel.

Читайте також: Volkswagen попрощався з легендарним Beetle під пісню The Beatles

Джерело: Motor
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Отримай передбачення на Новий 2020 рік
  • 31.12.2019, 12:00
  • 1810
Картинки з Різдвом Христовим 2020: різдвяні відкритки і листівки
  • Вчора, 14:08
  • 29733
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 1989290
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології