Як виглядає перший електричний суперкар зі Шрі-Ланки

Фірма Vega Innovations зі Шрі-Ланки планує представити на автосалоні у Женеві свій дебютний проєкт. Це електричний суперкар EVX з повним приводом, літій-залізо-фосфатним акумулятором і пробігом без підзарядки 240 кілометрів.

Анонсований ще у 2015 році Vega повинен був отримати 900-сильну силову установку. Однак, зараз компанія заявляє більш приземлені цифри.

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У суперкара буде два електромотори з піковою віддачею у 300 кіловат (408 сил і 720 Нм моменту) і літій-залізо-фосфатна батарея з рідинним охолодженням і щільністю зберігання енергії 220 ват-годин на літр об'єму (загальна місткість невідома).

Заявлено час розгону до 60 миль на годину (97 кілометрів на годину) за чотири секунди рівно і запас ходу 240 кілометрів.

Є й низка інноваційних рішень. По-перше, компанія запевняє, що розробила дуже складні алгоритми керування силовою установкою, по-друге, деякі ноу-хау застосовані до компонування акумуляторних осередків, системи контролю електроживленням і керуючого програмного забезпечення. Нарешті, Vega EVX отримає систему напівавтономного водіння з контролем смуги, розпізнаванням знаків і пішоходів.

Компанія Vega Innovations входить до складу CodeGen Group, основна діяльність якої – розробка програмного забезпечення. Головний виконавчий директор Харша Субасінгхе має вчений ступінь в області штучного інтелекту і програмних агентів; посаду директора зі стратегічного планування посідає Бешан Кулапала, який раніше працював технічним директором в Intel.

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