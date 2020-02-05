Як виглядає перший електричний фургон Rivian, створений для Amazon

Стартап Rivian уперше розкрив подробиці про дизайн своєї нової моделі – електричного фургона, назва якого поки залишається в таємниці. Раніше партію зі 100 тисяч таких машин замовив Amazon для свого сервісу доставки.

Amazon випустила ролик про процес створення кур'єрського фургона, який розробляється у штаб-квартирі Rivian у Плімуті, штат Мічиган.

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Зокрема, кілька разів у кадр потрапляє прототип електромобіля, у тому числі виконаний з глини. Поки дизайнери згладжують краї глиняного моделі, водії випробовують новий засіб доставки за допомогою симулятора віртуальної реальності.

Нагадаємо, що на початку року Amazon очолив раунд інвестицій у Rivian на суму 700 мільйонів доларів. Через кілька місяців стартап залучив ще пів мільярда доларів від Ford.

Rivian підготує три фургони з різною базою, щоб автомобілі можна було використовувати під різні потреби. Перші електромобілі з'являться на дорогах у 2021 році, до 2022 року їх кількість сягне 10 тисяч, а до 2030 року автопарк Amazon розшириться до 100 таких "доставників".

Раніше Rivian підтвердив дві серійні моделі, які надійдуть у продаж найближчим часом: це позашляховик R1S і пікап R1T. Крім того стартап працює над "божевільним" хетчбеком з величезним кліренсом.

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