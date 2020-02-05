Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Найгірша подруга

Як виглядає перший електричний фургон Rivian, створений для Amazon

  • 8
Так виглядатиме фургон для Amazon - фото 1
Так виглядатиме фургон для Amazon

Стартап Rivian уперше розкрив подробиці про дизайн своєї нової моделі – електричного фургона, назва якого поки залишається в таємниці. Раніше партію зі 100 тисяч таких машин замовив Amazon для свого сервісу доставки.

Amazon випустила ролик про процес створення кур'єрського фургона, який розробляється у штаб-квартирі Rivian у Плімуті, штат Мічиган.

Актуально: В Україні запрацював онлайн-сервіс розмитнення авто

Зокрема, кілька разів у кадр потрапляє прототип електромобіля, у тому числі виконаний з глини. Поки дизайнери згладжують краї глиняного моделі, водії випробовують новий засіб доставки за допомогою симулятора віртуальної реальності.

Нагадаємо, що на початку року Amazon очолив раунд інвестицій у Rivian на суму 700 мільйонів доларів. Через кілька місяців стартап залучив ще пів мільярда доларів від Ford.

Rivian підготує три фургони з різною базою, щоб автомобілі можна було використовувати під різні потреби. Перші електромобілі з'являться на дорогах у 2021 році, до 2022 року їх кількість сягне 10 тисяч, а до 2030 року автопарк Amazon розшириться до 100 таких "доставників".

Раніше Rivian підтвердив дві серійні моделі, які надійдуть у продаж найближчим часом: це позашляховик R1S і пікап R1T. Крім того стартап працює над "божевільним" хетчбеком з величезним кліренсом.

Читайте також: Поліція нагадала водіям правила безпечної їзди у сніг та ожеледицю

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Super Bowl 2020: Шакіра і Джей Ло "розірвали" сцену сексуальними танцями
  • 03 лютого, 14:11
  • 1801
Як і з чим носити чоловічі шапки: 10 стильних ідей у фото
  • 02 лютого, 14:20
  • 4180
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2072391
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології