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Поліція нагадала водіям правила безпечної їзди у сніг та ожеледицю

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Водіння у сніг - фото 1
Водіння у сніг

За прогнозом синоптиків, найближчими днями в Україні очікується ускладнення погодних умов, тож водіям потрібно особливо дбати про безпеку руху. У поліції нагадали правила, яких слід неухильно дотримуватись.

Синоптики попереджають, що 5-6 лютого у центральних областях України очікується значний сніг, у східних регіонах – сніг з дощем, у південних – дощ з переходом у мокрий сніг. Також прогнозують утворення снігового покриву висотою 10-15 см та налипання мокрого снігу, пориви вітру 17-22 м/с, місцями 25 м/с, хуртовини, на дорогах буде ожеледиця.

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У Києві протягом 5 лютого випадуть опади переважно у вигляді снігу. Не обійдеться без налипання мокрого снігу, хуртовин, ожеледиці та утворення снігового покриву висотою 5-10 см.

У поліції радять за можливості утриматися від подорожей автомобілем.

Якщо ви все ж опинилися за кермом, то:

  • дотримуйтеся швидкісного режиму та безпечної дистанції, не здійснюйте ризикованих маневрів;
  • під час поїздок в умовах недостатньої видимості рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями;
  • заздалегідь знижуйте швидкість перед поворотами і перехрестями, а також світлофорами та нерегульованими пішохідними переходами;
  • користуйтесь засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей.
Поліція нагадала водіям правила безпечної їзди у сніг та ожеледицю - фото 384132

У випадку, якщо ви потрапили у скрутне становище через негоду, – телефонуйте 102 або повідомте про це аварійні служби та Укравтодор +380 (44) 287 11 40.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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