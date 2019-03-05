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8 березня Серіал Школа

Як виглядає перше в світі картонне кафе

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Використаний матеріал повністю придатний для повторного застосування - фото 1
Використаний матеріал повністю придатний для повторного застосування / thebetterindia

У діловому центрі індійського Мумбаї відкрилося кафе Cardboard, інтер'єр якого повністю виконаний з гофрованого картону.

Інтер'єр проектувала студія дизайну NUDES.

І ще: Як зробити каву лате не гірше, ніж у кафе

Використаний матеріал повністю придатний для повторного застосування і повністю розкладається. Листи гофрованого картону також забезпечують чудове звукопоглинання.

Дизайнери випробували прототипи картонних меблів при різній вологості і температурі. Стільниці покрили воском, щоб картон не вбирав воду. А от різних текстур поверхонь вдалося досягти, нарізаючи картон під різними кутами. А ось такі смаколики подають своїм гостям кухарі незвичного картонного кафе:

Як виглядає перше в світі картонне кафе - фото 311886

Як виглядає перше в світі картонне кафе - фото 311887

Як виглядає перше в світі картонне кафе - фото 311888

Як виглядає перше в світі картонне кафе - фото 311889

Як виглядає перше в світі картонне кафе - фото 311890

Як виглядає перше в світі картонне кафе - фото 311891

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Джерело: thebetterindia
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