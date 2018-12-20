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У Сінгапурі відкриють кафе на честь кота Пушіна

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Миле котяче кафе відкриють 6 січня - фото 1
Миле котяче кафе відкриють 6 січня / Bustle

У Сінгапурі відкриється поп-ап-кафе Pusheen x Kumoya.

На дизайн закладу надихнув інтернет-улюбленець – кіт Пушін, який є персонажем коміксу Everyday Cute, створеного Клер Белтон і Ендрю Даффом.

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Відкриють кафе 6 січня. Працюватиме заклад до березня 2019 року, а середня вартість страв у ньому коливатиметься в межах 15-17 доларів США.

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У Сінгапурі відкриють кафе на честь кота Пушіна - фото 296549

У Сінгапурі відкриють кафе на честь кота Пушіна - фото 296550

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У Сінгапурі відкриють кафе на честь кота Пушіна - фото 296552

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Джерело: danielfooddiary
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