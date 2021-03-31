Як виглядає перша у світі електрична пожежна машина: відео

Пожежники міста Тусон, штат Аризона, провели випробування першої у світі пожежної машини з електричною тягою. Автомобіль, схожий на футуристичний автобус, розробила австрійська фірма Rosenbauer, яка спеціалізується на протипожежній техніці.

Пожежна машина оснащена шестициліндровим дизельним двигуном, який відіграє роль генератора для акумуляторної батареї, доступної у двох варіантах місткості – 50 і 100 кіловат-годин. Вона живить два електромотори Volvo, встановлені по одному на кожній осі, передає Carscoops.

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"Дизель" розвиває 276 кінських сил, а сукупна потужність електричних моторів досягає 497 сил і 50 000 Нм крутного моменту. Зарядити акумулятор можна від станції на 150 кіловатів: у такому випадку вистачить години, щоб поповнити запас енергії від 50 до 80 відсотків.

Технічно машина Rosenbauer не є повністю електричною, але для неї передбачили режим EV Mode. У ньому дизельний мотор вимикається, а електродвигуни використовують вже наявний заряд батареї.

Електромобіль вдалося випробувати американським пожежникам, які показали тестування на відео. Попри те, що незвичайна машина коштує недешево – близько одного мільйона доларів – її вже використовують у Дубаї, Амстердамі та Берліні. Для порівняння, ціна звичайного пожежного автомобіля складає близько 700 000 доларів.

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