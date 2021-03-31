Всесвітній автомобіль року: стали відомі фіналісти престижного конкурсу

Організатори премії "Всесвітній автомобіль року" (World Car of the Year) опублікували список фіналістів у п'яти категоріях. За головну перемогу поборються два електромобілі й одна модель з традиційним ДВЗ – Toyota Yaris. Дізнайтеся решту фіналістів конкурсу.

В основній категорії "Автомобіль року" у фінал World Car of the Year вийшли електрокари Honda e і Volkswagen ID.4, а також Toyota Yaris. На цьому етапі журі відсіяло Audi A3, BMW 2-Series Gran Coupe і 4-Series, Mercedes-Benz GLA, Mazda MX-30, Kia Sorento і K5.

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У номінації "Міський автомобіль року" фіналістами стали 3 японські моделі: Toyota Yaris, Honda e і Honda Jazz. На звання "преміальних автомобілів року" претендують Land Rover Defender, Mercedes-Benz S-Class і Polestar 2. "Спорткаром року" може стати одна з трьох моделей BMW – X5 M, X6 M або M2 CS, а в список фіналістів категорії "Дизайн року" потрапили Honda e, Mazda MX-30 і Land Rover Defender.



Volkswagen ID.4 потрапив до фіналу в категорії "Автомобіль року"

Підсумки конкурсу підведуть 20 квітня 2021 року.

Переможцем минулорічного конкурсу "Всесвітній автомобіль року" став Kia Telluride. Він набрав 758 балів і випередив за цим показником 2 моделі Mazda – Mazda3 (745 балів) і CX-30 (738 балів).

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