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Рекорд обновлено: визначено новий найшвидший у світі серійний автомобіль (відео)

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Гіперкар SSC Tuatara встановив новий рекорд - фото 1
Гіперкар SSC Tuatara встановив новий рекорд / motortrend

У США встановили новий рекорд швидкості серед серійних автомобілів. Новітній гіперкар SSC Tuatara розігнали до 508,73 км/год. Тепер це офіційно найшвидша машина у світі.

Заїзди проходили на звичайній трасі біля Лас-Вегаса у США (перед цим дорогу перекрили). Так, рекорд у 508,73 км/год – це середня швидкість за результатами двох заїздів в обидві сторони. А ось максимальна швидкість, якої автомобіль досяг за весь час перебування на трасі, склала 532,93 км/год.

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Гонщик Олівер Вебб, який керував гіперкаром, заявив, що SSC Tuatara здатний навіть на більше – через сильний вітер в пустелі Мохаве він не розкрив весь свій потенціал.

Попередній рекорд належав Bugatti Chiron Super Sport 300+ – раніше цей автомобіль продемонстрував результат у 490,5 км/год.

Гіперкар SSC Tuatara оснащений 1750-сильним V8 з подвійним турбонаддувом. Всього буде випущено 100 таких машин, вартість кожного екземпляра складе 1,6 мільйона доларів.

Рекорд обновлено: визначено новий найшвидший у світі серійний автомобіль (відео) - фото 431014

Рекорд обновлено: визначено новий найшвидший у світі серійний автомобіль (відео) - фото 431015

Рекорд обновлено: визначено новий найшвидший у світі серійний автомобіль (відео) - фото 431013

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Джерело: motortrend
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