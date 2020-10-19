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Коронавірус Василь Ломаченко

Вкрай невдалий обгін евакуатора потрапив на епічне відео

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Незвичайне ДТП з евакуатором - фото 1
Незвичайне ДТП з евакуатором

У мережі з'явилося відео дуже невдалого обгону автомобіля. Водій Audi A3 намагався об'їхати по сусідній смузі евакуатор, однак зачепилася за вантажівку і кілька разів перекинувся.

Незвичайний інцидент стався у Великобританії. Як видно в ролику, швидкість легковика була невеликою, при цьому сам контакт Audi з евакуатором теж не можна назвати сильним. Але все ж таки, цього вистачило для того, щоб A3 злетіла у повітря і півдесятка разів перекрутився.

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Причиною ДТП, очевидно, стало недотримання інтервалу при обгоні і неправильна оцінка габаритів.

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