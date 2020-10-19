Вкрай невдалий обгін евакуатора потрапив на епічне відео

У мережі з'явилося відео дуже невдалого обгону автомобіля. Водій Audi A3 намагався об'їхати по сусідній смузі евакуатор, однак зачепилася за вантажівку і кілька разів перекинувся.

Незвичайний інцидент стався у Великобританії. Як видно в ролику, швидкість легковика була невеликою, при цьому сам контакт Audi з евакуатором теж не можна назвати сильним. Але все ж таки, цього вистачило для того, щоб A3 злетіла у повітря і півдесятка разів перекрутився.

І ще: В Іспанії затримали автоблогера, який розігнався до шаленої швидкості

Причиною ДТП, очевидно, стало недотримання інтервалу при обгоні і неправильна оцінка габаритів.

Читайте також: Водій пролетів по зустрічній смузі з перевищенням швидкості на 126 км/год: відео