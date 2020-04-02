Як виглядає паркур під час карантину: епічне відео

Карантин пробуджує у нас не тільки невідомий досі апетит, але і невідомі до цієї весни таланти. Так, з'ясувалося, що Арнольд Шварценеггер – повелитель поні, а мешканці англійського містечка – танцюристи. Не минулося й без паркуристів, які змушені сидіти вдома.

Деякі карантинні таланти не такі вже й несподівані. Швидше навіть так: очікуваним талантам на карантині було знайдено несподіване застосування.

До теми: Як не зійти з розуму під час карантину вдома: прості поради

Наприклад, через брак під рукою скель, італійська скалолазка вирішила використовувати замість них меблі. А швейцарський фріскіер Анрі Рагеттлі навчився виконувати висококласний паркур безпосередньо у своєму будинку.

І якщо ви зараз питаєте "Фріскіер? Це хто взагалі ?!" – на жаль, ми не дамо вам чіткої відповіді. Підозрюємо, що це людина, яка займається черговим модним і дуже небезпечним видом спорту (особливо якщо судити з цього відео). Він катається по засніжених схилах без рук і без страховки на лижах, сноубордах і інших дошках.

Утім, для того, щоб насолодитися цим відео і навіть кілька разів здригнутися від переляку, зовсім необов'язково знати значення слова фріскіер. Достатньо просто запустити це відео:

Читайте також: 5 речей, яких нас навчила пандемія коронавірусу