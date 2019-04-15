Як виглядає одна із найбільших забутих електростанцій Польщі: вражаючі фото

Талановита фотограф побувала на величезній електростанції у Польщі, яка вже давно не працює. Занедбану споруду можна було чесно назвати однією із найбільших європейських електростанцій. Це варто побачити!

Знайомтесь, Наталія Собанська (Natalia Sobanska) - фотограф з Польщі, яка знаходить покинуті місця та знімає їх на камеру. Нещодавно вона побувала на електростанції Szombierki, яка запрацювала ще у листопаді 1920 року.

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Будівля у стилі модерн була створена архітекторами Емілем і Джорджем Ціллманами. Відповідно до легенд, спершу вона мала бути фабрикою з вибухових речовин, але згодом її переобладнали під електростанцію. Вже у 1925 році на башті з'явився годинних Siemens & Halske, до якого було під'єднано ще 54 годинники, які працювали на заводі. Загалом тут працювало близько 900 осіб. Але зараз споруда пустує і поступово перетворюється в частину природного ландшафту.

Джерело всіх фото: deadinside.eu/en/szombierki-heat-power-station

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