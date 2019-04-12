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Ломаченко – Кролла Гра престолів

Так виглядає найдорожчий приватний будинок у США

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Будинок є власністю фотографа Прісцилли Раттаззі і її чоловіка - фото 1
Будинок є власністю фотографа Прісцилли Раттаззі і її чоловіка / RealClearLife

Наразі у США це найдорожчий будинок, виставлений на продаж. Що ж такого особливого є в цьому будинку, що він коштує таку величезну суму?

Резиденція називається "Дика троянда". Вона була побудована в 1931 році. Найдорожчий виставлений на продаж будинок в США знаходиться в місті Іст-Хемптон, в штаті Нью-Йорк. Ви можете купити його за 140 мільйонів доларів!

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Будинок є власністю фотографа Прісцилли Раттаззі і її чоловіка, які купили його в 1989 році. Тоді ж вони і почали ґрунтовну реставрацію будинку під керівництвом архітектора Петра-Марино, який відповідав за проекти торгових домів "Christian Dior" та "Louis Vuitton".

Ця приголомшлива нерухомість складається з головної будівлі площею 930 м2 і будиночка для гостей. Як ви можете бачити на фотографіях, деякі частини будинку зберегли риси інтер'єру, характерні для 30-х років.

Так виглядає найдорожчий приватний будинок у США - фото 320851

Так виглядає найдорожчий приватний будинок у США - фото 320852

Так виглядає найдорожчий приватний будинок у США - фото 320853

Так виглядає найдорожчий приватний будинок у США - фото 320854

Так виглядає найдорожчий приватний будинок у США - фото 320855

Так виглядає найдорожчий приватний будинок у США - фото 320856

Так виглядає найдорожчий приватний будинок у США - фото 320857

Так виглядає найдорожчий приватний будинок у США - фото 320858

Так виглядає найдорожчий приватний будинок у США - фото 320859

Так виглядає найдорожчий приватний будинок у США - фото 320860

Так виглядає найдорожчий приватний будинок у США - фото 320861

Так виглядає найдорожчий приватний будинок у США - фото 320862

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Джерело: polidororacinglofts
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