На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Так виглядає найдорожчий приватний будинок у США
-
- 54
Наразі у США це найдорожчий будинок, виставлений на продаж. Що ж такого особливого є в цьому будинку, що він коштує таку величезну суму?
Резиденція називається "Дика троянда". Вона була побудована в 1931 році. Найдорожчий виставлений на продаж будинок в США знаходиться в місті Іст-Хемптон, в штаті Нью-Йорк. Ви можете купити його за 140 мільйонів доларів!
І ще: Як би виглядало сучасне місто на воді: бачення архітекторів
Будинок є власністю фотографа Прісцилли Раттаззі і її чоловіка, які купили його в 1989 році. Тоді ж вони і почали ґрунтовну реставрацію будинку під керівництвом архітектора Петра-Марино, який відповідав за проекти торгових домів "Christian Dior" та "Louis Vuitton".
Ця приголомшлива нерухомість складається з головної будівлі площею 930 м2 і будиночка для гостей. Як ви можете бачити на фотографіях, деякі частини будинку зберегли риси інтер'єру, характерні для 30-х років.
Читайте також: Вуличні фото китайця змушують затримати погляд: яскраві кадри
-
18:22Оля Полякова здивувала мережу епатажним образом
-
18:13Huawei знайшла спосіб підвищити плавність Android: у чому секрет?
-
17:55Спосіб сильно збільшити час роботи iPhone, про який знають не всі
-
17:44Оголена Наомі Кемпбелл знялась у метро
-
17:30ТЕСТ: Впізнай акторів серіалу Гра престолів на старих фотографіях
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:21Названий найкращий час для вечері
-
17:13Науковці показали робота, який уміє сортувати сміття
-
16:53Так виглядає найдорожчий приватний будинок у США
-
16:42Справжній суперкар: Honda показала незвичайну газонокосарку
-
16:27Google планує істотно спростити оновлення Android
-
16:11Ці продукти допоможуть вивести нікотин з організму
-
15:56ТОП-5 звабливих моделей Victoria's Secret, на яких варто підписати в Instagram
-
15:39Chrome отримає приголомшливу можливість цієї весни
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:30У Зеленського пояснили, чому він кинув слухавку під час розмови з Порошенком
-
15:25Знаки Зодіаку, яким зорі пророкують жити довго
-
15:11Тіна Кароль розбурхала шанувальників грайливою оксамитовою сукнею
-
14:505 сексуальних актрис, які оголялися в кіно (фото 18+)
-
14:44В Австралії з'явилося кладовище героїв Гри престолів
-
14:28Як рухаються собаки: незвичайне відео підкорило Reddit
-
14:15Як завантажити музику з YouTube на телефон: проста інструкція
-
14:10Перші кадри з Термінатора: Темна доля з Арнольдом Шварценеггером
-
13:59World Press Photo-2019: названо переможців фотоконкурсу
-
13:48Епічні 3D-татуювання, які змусять затримати погляд: фото
-
17:30ТЕСТ: Впізнай акторів серіалу Гра престолів на старих фотографіях
-
15:56ТОП-5 звабливих моделей Victoria's Secret, на яких варто підписати в Instagram
-
14:15Як завантажити музику з YouTube на телефон: проста інструкція
-
12:50Ломаченко – Кролла: де і коли дивитися онлайн бій 12 квітня 2019
-
10:36Антитіла – HELLO: дивіться новий постапокаліптичний кліп гурту
-
08:40Сварка Зеленського і Порошенка: реакція мережі на першу публічну розмову кандидатів
-
07:58Їжте та будьте здорові: 12 фактів про користь зелені
-
00:32Порошенко і Зеленський влаштували перепалку в прямому ефірі: відео
- 11 квітня
-
21:35Екс-учасник Кварталу 95: Зараз я не за Зеленського
-
19:15Рейтинг кандидатів у президенти на вибори 2019: прогноз на другий тур
-
16:2110 дурних запитань шеф-кухарю: смачно і зрозуміло
-
14:15Instagram-шопінг: як купувати речі у мережі без ризику
-
12:30Як змінити місце голосування у другому турі виборів 2019: інструкція
-
10:20Гра Престолів: як змінилися актори від 1 до 8 сезону серіалу
-
08:504 сніданки, які можна приготувати за 15 хвилин
- 10 квітня
-
21:30Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+)
-
17:41Порошенко здав повторні аналізи VADA, Зеленський – відмовився
-
16:15Анекдоти про владу: веселі жарти, від яких і смішно, і грішно
-
14:10Як завантажити відео з YouTube: найкраща програма для скачування
-
11:05Назад у минуле: як веселилися діти, коли не було інтернету та смартфонів
-
07:16Яку погоду очікувати в Україні 10 квітня
- 09 квітня
-
22:15Майкл Джексон, Мадонна, Jay-Z та інші: 15 найдорожчих кліпів з 90-х
-
21:20Ліга чемпіонів: коли і де дивитися онлайн топ матчі 9 квітня 2019
-
19:00Оголені та сексуальні: дівчата мрії, на яких рівнявся весь Голлівуд
-
16:21Моделі 90-х: як змінилася спокуслива американка Сінді Кроуфорд (18+)