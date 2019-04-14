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Справжня розкіш: Bentley випустила колекцію меблів

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Розкішні меблі покриті рідким золотом - фото 1
Розкішні меблі покриті рідким золотом

На Міланському меблевому салоні компанія Bentley представила колекцію з трьох предметів інтер'єру: масивного столу, лаунж-крісла та лавки для ніг. Кожен з них буде випущений у кількості 100 екземплярів і отримає вигравіюваний логотип Bentley Centenary на честь ювілею марки.

Колекція під назвою Home символізує цінності британського виробника, що виражаються у дизайні, виборі матеріалів та увазі до деталей.

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Кожен предмет виготовляється вручну. Його основа – покритий золотом металевий каркас. Головні елементи виконані з дуба та пофарбовані рідким золотом.

Справжня розкіш: Bentley випустила колекцію меблів - фото 321152
Справжня розкіш: Bentley випустила колекцію меблів - фото 321153

Там же у Мілані свій погляд на сучасні меблі продемонструвала Bugatti. Французький виробник гіперкарів представив крісло Bugatti Home Cobra Chair, натхнена дизайном, створеним батьком Етторе Бугатті у 1902 році, а також ще кілька предметів інтер'єру. У їх обробці використовується шкіра, дорогоцінний камінь содаліт, мармур і м'які, але надміцні технічні тканини.

Справжня розкіш: Bentley випустила колекцію меблів - фото 321154
Справжня розкіш: Bentley випустила колекцію меблів - фото 321151

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Джерело: Motor
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