Справжня розкіш: Bentley випустила колекцію меблів

На Міланському меблевому салоні компанія Bentley представила колекцію з трьох предметів інтер'єру: масивного столу, лаунж-крісла та лавки для ніг. Кожен з них буде випущений у кількості 100 екземплярів і отримає вигравіюваний логотип Bentley Centenary на честь ювілею марки.

Колекція під назвою Home символізує цінності британського виробника, що виражаються у дизайні, виборі матеріалів та увазі до деталей.

І ще: Японці показали своє бачення родстера BMW i8

Кожен предмет виготовляється вручну. Його основа – покритий золотом металевий каркас. Головні елементи виконані з дуба та пофарбовані рідким золотом.

Там же у Мілані свій погляд на сучасні меблі продемонструвала Bugatti. Французький виробник гіперкарів представив крісло Bugatti Home Cobra Chair, натхнена дизайном, створеним батьком Етторе Бугатті у 1902 році, а також ще кілька предметів інтер'єру. У їх обробці використовується шкіра, дорогоцінний камінь содаліт, мармур і м'які, але надміцні технічні тканини.

Читайте також: У мережі розігрують класичний Volkswagen Beetle з акумуляторами Tesla