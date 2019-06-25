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Невеличкий дім у Норвегії для тих, хто любить усамітнитись

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Ідеальний дім у Норвегії - фото 1
Ідеальний дім у Норвегії

У Норвегії з'явився ідеальний дім для тих, хто хоче втекти від стрімкого ритму життя. Невеликі розміри не позбавили помешкання затишку та сучасності.

Архітектурна студія Saunders Architecture спроектувати невеликий будиночок трикутної форми, біля якого ростуть сливові дерева. А відкрита гостьова кімната та вітальня дозволяє насолодитись природою навколо. А чорний екстер'єр та білий інтер'єр візуально збільшують розміри дому та роблять його частинкою оточення.

І ще: Британець трансформував свою квартиру у стилі 1930-х років

Невеличкий дім у Норвегії для тих, хто любить усамітнитись - фото 336363

Невеличкий дім у Норвегії для тих, хто любить усамітнитись - фото 336364

Невеличкий дім у Норвегії для тих, хто любить усамітнитись - фото 336365

Невеличкий дім у Норвегії для тих, хто любить усамітнитись - фото 336366

Невеличкий дім у Норвегії для тих, хто любить усамітнитись - фото 336367

Невеличкий дім у Норвегії для тих, хто любить усамітнитись - фото 336368

Невеличкий дім у Норвегії для тих, хто любить усамітнитись - фото 336369

Джерело всіх фото: Bent René Synnevåg

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Джерело: magazindomov.
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