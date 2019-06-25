Невеличкий дім у Норвегії для тих, хто любить усамітнитись

У Норвегії з'явився ідеальний дім для тих, хто хоче втекти від стрімкого ритму життя. Невеликі розміри не позбавили помешкання затишку та сучасності.

Архітектурна студія Saunders Architecture спроектувати невеликий будиночок трикутної форми, біля якого ростуть сливові дерева. А відкрита гостьова кімната та вітальня дозволяє насолодитись природою навколо. А чорний екстер'єр та білий інтер'єр візуально збільшують розміри дому та роблять його частинкою оточення.

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Джерело всіх фото: Bent René Synnevåg

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