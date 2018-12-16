Лисичка у снігу підкорює мережу: відеофакт

Кумедне лисеня у снігу розвеселило користувачів. Це варто побачити!

Користувач соцмережі Twitter з ніком Trumpetoka поділився милим відео з лисенятком, яке стрибає у снігу прямісінько на камеру. Допис всього за кілька днів зібрав понад 236 тисяч вподобань та більш як 94 тисячі ретвітів. Коментатори не можуть втримати усмішку від побаченого, а також переймаються про стан автора, адже тваринка вискочила прямісінько у кадр. Зацініть!

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