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Лисичка у снігу підкорює мережу: відеофакт

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Веселе лисеня у снігу - фото 1
Веселе лисеня у снігу

Кумедне лисеня у снігу розвеселило користувачів. Це варто побачити!

Користувач соцмережі Twitter з ніком Trumpetoka поділився милим відео з лисенятком, яке стрибає у снігу прямісінько на камеру. Допис всього за кілька днів зібрав понад 236 тисяч вподобань та більш як 94 тисячі ретвітів. Коментатори не можуть втримати усмішку від побаченого, а також переймаються про стан автора, адже тваринка вискочила прямісінько у кадр. Зацініть!

І ще: У Малайзії відкрили кафе для любителів хаскі

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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