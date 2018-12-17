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Кіт, який ідеально позує, підкорив мережу: фотофакт

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Кіт-модель підкорює Reddit - фото 1
Кіт-модель підкорює Reddit

У мережі не можуть відвести погляд від дуже харизматичного кота, який виходить на фото краще, аніж чимало людей.

На платформі Reddit користувач з ніком BasedOnAir поділився фото кота, який ніжиться на сонечку. Допис за короткий час став дуже популярним, адже зібрав понад 31 тис. переглядів. А все тому, опис кадру доволі правдивий: "цей кіт-супермодель виглядає дуже велично". Коментатори навіть відзначили, що не всі люди можуть так вдало виходити на знімках, як пухнастик.

І ще: Лисичка у снігу підкорює мережу: відеофакт

This supermodel cat looks extra majestic from r/aww

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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