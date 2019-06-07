На хмарочосі в Лондоні з'явиться басейн, але ніхто не розуміє, як звідти вибратися: фото

На початку червня британська компанія Compass Pools представила концепт відкритого басейну на даху 200-метрового хмарочоса в Лондоні. Дизайнери зробили акцент на тому, що це перший у світі басейн з оглядом на 360 градусів, що відкриває неймовірний вигляд на місто. Його почнуть будувати у 2020 році.

Стіни та підлогу басейну зроблять повністю прозорими – так плавців зможуть побачити навіть всередині будівлі. Вбудований анемометр буде стежити за силою вітру на даху, а спеціальна система буде постійно підтримувати потрібну температуру.

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Басейн на 55-му поверсі

Compass Pools опублікувало кілька зображень концепту і розіслало їх в ЗМІ. Після чого у журналістів і користувачів соцмереж з'явилося одне питання: як люди будуть потрапляти в басейн і вибиратися з нього? На картинках немає ніякої драбини або ліфта – тільки "безмежний" басейн на 55-му поверсі.

Відповідь на питання в соцмережах є, але, як відзначили в ЗМІ, він звучить немов витяги з науково-фантастичного фільму. Технічний директор Compass Pools Алекс Кемслі пояснив, що на дні басейну буде використовуватися система з гвинтовими сходами. У потрібний момент вона буде підніматися по "принципу субмарини".

За словами Кемслі, це рішення трохи в стилі Джеймса Бонда. Інших подробиць він не розкрив, наприклад, що буде з водою після відкриття дверей і підняття сходинок. Крім цього, Кемслі зазначив, що інших сходів біля басейну не буде, щоб не псувати вигляд на Лондон. Але у міста є й інша проблема – дощ там йде в середньому 106 днів на рік.

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