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Як виглядає новий художній простір Ай Вейвея в Беверлі-Хіллс
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Впродовж останніх декількох десятиліть китайський художник Ай Вейвей займався деякими великими проектами. Наприклад, одна з найбільш відомих і масштабних робіт – стадіон для Олімпійських ігор 2008 року разом зі швейцарськими архітекторами Herzog&de Meuron.
Його останні зусилля менш масштабні, але не менш цікаві: разом з United Talent Agency художник створив нову галерею в Лос-Анджелесі – UTA Artist Space в Беверлі-Хіллз.
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Будівля відкрилася в липні з виставки робіт Морріса Луїса і Хелен Франкенталер. Простір є дітищем Джошуа Рота, сина Стівена Рота – одного із засновників United Talent Agency і відомого колекціонера сучасного мистецтва. Тут планують представляти таких художників, як Рашид Джонсон, Мауріціо Каттелана і Ай Вейвей, які зацікавлені в освоєнні нових форматів в мистецтві.
За словами Рота, на ранніх етапах проекту Ай Вейвей, з яким він познайомився в 2017 році, коли китайський художник шукав фінансування для свого фільму "Людський потік", почав пропонувати дизайн концепції нового простору.
Простір розташований в житловому районі, і не буде для виставок. Щоб зробити його місцем для виставок, будівля вимагала чіткої ідентифікації; як внутрішня, так і зовнішня частина будівлі повинні бути максимально доступні для громадськості, – пояснює Вейвей.
Облицьований бетоном фасад будівлі відрізняє його від навколишніх будинків – таким чином дизайнери нагадують про його промислове минуле. При створенні галереї, мета була реставрувати приміщення, додавши максимально природного освітлення.
Приміщення всередині будівлі Ай Вейвей розділив на кімнати, щоб зробити простір універсальним. Там є великий простір площею 2000 квадратних футів, а також трохи менша трикутна кімната, яка може бути використана для зйомок відеороликів, на додаток до стандартних офісів, сховищ і приміщень. У головній галереї є одна стіна, розміщена по діагоналі.
Прогулюючись по простору, ви відчуваєте себе десь в особливому місці. Коли ви в цій кімнаті, то відчуваєте, що перебуваєте в UTA Artist Space, – каже Рот.
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