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Як виглядає Ніколь Шерзінгер у звичайному житті: фото

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Ніколь Шерзінгер у звичайному житті - фото 1
Ніколь Шерзінгер у звичайному житті / instagram.com/nicolescherzinger

Популярна співачка Ніколь Шерзінгер не соромиться показувати фанатам кадри зі своїх звичайних буднів. І варто зізнатись, що жінка виглядає неймовірно без косметики, зачіски та дорогого вбрання.

40-річна американська акторка, співачка і танцівниця Ніколь Шерзінгер підкорює серця шанувальників не лише з екранів та реклами модних брендів, а й на своєму профілі в соцмережі Instagram. Там за зіркою стежать понад 3 млн підписників, і це не дивно, адже вона ледь не щодня ділиться всім, що з нею трапляється.

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До того ж, Ніколь – одна з тих зірок, які не соромляться ділитись "не ідеальними" знімками з реального життя. Жінка стала справжнім мотиваційним коучем для багатьох користувачів, оскільки постійно працює над тим, щоб виглядати на висоті. Ось яка Ніколь Шерзінгер поза світськими заходами і зйомками:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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