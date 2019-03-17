Тіна Кароль здивувала білою сукнею з глибоким декольте

Популярна українська співачка Тіна Кароль приміряла на себе шикарне біле плаття. Шанувальники залишилися у захваті.

Тіна Кароль часто ділиться з шанувальниками подробицями свого життя і різноманітними фотографіями: від милих до неймовірно сексуальних.

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Цього разу Тіна вирішила похвалитися своїми пишними натуральними грудьми, примірявши образ нареченої. На фото вона позує, сидячи на вінтажному стільці в ніжному і неймовірно жіночному образі. Біла легка сукня з глибоким декольте багатьом нагадала образ нареченої.

Сама Тіна не стала малювати губи у свій улюблений червоний колір, а віддала перевагу більш ніжним пастельним відтінкам. Волосся співачка злегка підкрутила і додала об'єму, створюючи легкий і невимушений ефект.

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