Як виглядає нічний Нью-Йорк на карантині

У мережі показали фото спорожнілих під час карантину вулиць нічного Нью-Йорка.

Фото в Facebook опублікував екскурсовод Денис Самсебесказал.

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"Нічна Таймс-сквер стала дуже дивним місцем. Замість натовпів туристів гуде порожнеча, що освітлюється сотнею світлових табло на яких в нескінченному танці крутиться найдорожча в світі вулична реклама на яку нікому дивитися. Трохи вище по Бродвею якісь релігійні діячі розгорнули свою мобільну церква. Дивного вигляду пастор, одягнений в куртку засіяну різнокольоровими написами про бога, читає монотонно і без вогника таку ж дивну і дуже довгу проповідь", – описує він карантинні реалії.

Чоловік додає, що повз ці збори проходить бездомний одягнений в костюм Санта-Клауса, але без ковпака і в шортах. За собою він тягне помаранчевий магазинний візок доверху набиту всяким мотлохом і зовсім не цікавиться проповіддю.

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