Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Як виглядає нічний Нью-Йорк на карантині

  • 9
Нью-Йорк - фото 1
Нью-Йорк / uazmi

У мережі показали фото спорожнілих під час карантину вулиць нічного Нью-Йорка.

Фото в Facebook опублікував екскурсовод Денис Самсебесказал.

І ще: Вчені пояснили сильний спалах коронавірусу в Нью-Йорку

"Нічна Таймс-сквер стала дуже дивним місцем. Замість натовпів туристів гуде порожнеча, що освітлюється сотнею світлових табло на яких в нескінченному танці крутиться найдорожча в світі вулична реклама на яку нікому дивитися. Трохи вище по Бродвею якісь релігійні діячі розгорнули свою мобільну церква. Дивного вигляду пастор, одягнений в куртку засіяну різнокольоровими написами про бога, читає монотонно і без вогника таку ж дивну і дуже довгу проповідь", – описує він карантинні реалії.

Чоловік додає, що повз ці збори проходить бездомний одягнений в костюм Санта-Клауса, але без ковпака і в шортах. За собою він тягне помаранчевий магазинний візок доверху набиту всяким мотлохом і зовсім не цікавиться проповіддю.

Як виглядає нічний Нью-Йорк на карантині - фото 397403

Як виглядає нічний Нью-Йорк на карантині - фото 397404

Як виглядає нічний Нью-Йорк на карантині - фото 397405

Як виглядає нічний Нью-Йорк на карантині - фото 397406

Як виглядає нічний Нью-Йорк на карантині - фото 397407

Як виглядає нічний Нью-Йорк на карантині - фото 397408

Як виглядає нічний Нью-Йорк на карантині - фото 397409

Як виглядає нічний Нью-Йорк на карантині - фото 397411

Читайте також: Білл Гейтс розповів, коли закінчиться пандемія коронавірусу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Аджарське застілля на карантині
  • Вчора, 08:00
  • 125
Проблемна дитина: дивіться, як змінилися актори за 30 років
  • 07 квітня, 17:21
  • 766
ТОП-6 найкращих супергеройських серіалів, які потрібно побачити
  • 08 квітня, 16:22
  • 636
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл