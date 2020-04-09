Вчені пояснили сильний спалах коронавірусу в Нью-Йорку

Дослідники проаналізували геном вірусу у хворих в Нью-Йорку і встановили, з яких країн була привезена інфекція.

Вчені вважають, що причиною сильного спалаху коронавірусу в Нью-Йорку стали пацієнти, які прилетіли з Європи.

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Проаналізувавши геном вірусу на 75 зразках, дослідники встановили, що більш ніж дві третини випадків відносять до привезених з Європи. Вдалося навіть встановити, звідки саме: це Велика Британія, Франція, Австрія і Нідерланди.

Таким чином виявилося, що закриття авіасполучення з Китаєм не було достатньою мірою. Однак, підкреслили автори дослідження, воно було необхідним: частина випадків зараження належала до пацієнтів, які приїхали з тихоокеанського узбережжя США або безпосередньо з Азії.

Усього наразі в США зафіксовано понад 432 тисячі випадків зараження коронавірусною інфекцією. Кількість померлих наближається до 15 тисяч. Вилікувалися більше 24 тисяч.

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