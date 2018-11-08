Як виглядає нічна Земля з космосу: фото від NASA

NASA опублікувало захоплюючий знімок нічної частини Землі.

Як повідомляється на сайті агентства NASA, знімок був зроблений 7 жовтня в момент, коли МКС перебувала над Австралією.

І ще: Hubble надіслав нове "веселе" фото космосу

На зображенні можна помітити власне світіння атмосфери Землі – феномен, який виникає внаслідок впливу ультрафіолетового випромінювання Сонця на молекули азоту і кисню. Молекули стикаються між собою в нижніх шарах атмосфери, що і стає причиною виникнення сяйва.

А ще, у травні минулого року астронавти NASA розгорнули на МКС експериментальний надувний модуль ВEAM, призначений для проживання членів екіпажу станції. Планується, що випробування ВЕАМ будуть проводити протягом мінімум двох років. За цей час астронавти оцінять його здатності захищати від радіації, зберігати температуру, а також протистояти ударам мікрометеоритів, дії пилу та інших факторів космічного середовища.

Як виглядає нічна Земля з космосу: фото від NASA

Читайте також: Зонд NASA впритул наблизився до Сонця: з'явилося відео