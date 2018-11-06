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Hubble надіслав нове "веселе" фото космосу

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"Посмішка Всесвіту" - фото 1
"Посмішка Всесвіту" / nasa

На знімку зображений галактичний кластер SDSS J0952 + 3434. Створений він був за допомогою камери WFC3.

Телескоп Hubble надіслав новий знімок з "посмішкою Всесвіту". На ньому можна помітити двоє очей і посмішку. Відображений на фотографії галактичний кластер SDSS J0952 + 3434. Про це зазначається на сайті NASA.

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Знімок був зроблений за допомогою камери WFC3 телескопа Hubble. Вчені відзначають, що "усміхнений рот" на фото вийшов завдяки світлу від галактики, що пройшло повз якогось масивного об'єкта, в результаті чого спотворилося.

Ефект гравітаційного лінзування - фото 287196
Ефект гравітаційного лінзування

Цей ефект спотвореного світла називається "гравітаційним лінзуванням".

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Джерело: nasa
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