Цей незатишний будинок продають за космічні гроші

Деякі речі настільки потворні, що заслуговують на критику в інтернеті. Що і сталося з господарями цього будинку, цими хорошими людьми, які просто хотіли продати свій дім онлайн.

Опис будинку господарями: "Великий будинок в стилі ранчо у Лічервудсі. Кухня і стіни пофарбовані на замовлення. Окремо стоїть переобладнаний гараж, кабінет, басейн, зелена кімната. Велика вітальня і офіційна їдальня плюс куточок для сніданку..."

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Коли ви переходите у вітальню, ви відчуваєте, як ніби потрапили в кролячу нору. Рожевий, так багато рожевого всюди. Величезна кількість предметів, від яких просто нема чим дихати. Кухня, яскравий приклад того, як далеко може зайти хобі для декупажу. Головна спальня також вражає, як і решта будинку.

Інтер'єр настільки добре продуманий, що навіть штори йдуть в тон з рушниками для рук. Звичайно, давайте не будемо забувати шпалери з візерунком у вигляді серця і каракулі над дзеркалом...

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