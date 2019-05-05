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У Дубаї добудували найвище у світі колесо огляду

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Колесо огляду сягає 250 метрів у висоту - фото 1
Колесо огляду сягає 250 метрів у висоту

Еміратська компанія Meraas заявила, що будівельники успішно змонтували останню спицю конструкції найвищого у світі колеса огляду. На будівництво дубайського колеса пішло 9000 тонн сталі. Це на 25% більше, ніж використовували при зведенні Ейфелевої вежі.

В опорі кожної його "ноги" можна було б розмістити 15 лондонських автобусів. Кожна спиця, що підтримує обід колеса, важить 5 тонн, сам обід важить як 16 літаків Airbus A380. Сумарна довжина всіх проводів і кабелів усередині спиць – 2400 км (це як відстань між Дубаєм і Каїром).

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З Ain Dubai відкривається розкішний вид на недавно створений острів Bluewaters Island, панораму Дубая й Арабської затоки.

У Дубаї добудували найвище у світі колесо огляду - фото 325898

Висота дубайського колеса – понад 250 метрів. Зараз найвище у світі колесо огляду розташоване у Лас-Вегасі: це High Roller, 167 метрів.

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Джерело: NatGeo
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