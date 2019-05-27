Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Володимир Зеленський ЗНО Холостяк

Як виглядає незвичайне село, побудоване зі сміття

  • 21
Пластик може бути корисним - фото 1
Пластик може бути корисним / gramha

На острові Панами підприємець з Канади побудував ціле селище з використаного пластика, який знаходив на узбережжі. Проект з промовистою назвою Plastic Bottle Village запустив канадський підприємець Роберт Безо.

Незвичайні будівлі з'явилися в Панамському місті Бокас-дель-Торо. Подорожуючи однойменним островом канадський підприємець Роберт Безо був вражений кількістю пластикового сміття, який океан викидає на місцеві узбережжя.

І ще: В Італії продають будинки за 1 євро

Чоловік загорівся ідеєю використовувати ці, здавалося б, відходи з користю: він вирішив зробити з нього будівельний матеріал. Найбільше Безо хотів показати людям, що пластик може бути корисним, наприклад, для будівництва тимчасових укриттів, басейнів, доріг, ферм і справжніх будинків.

Місцеві жителі допомагали канадцеві збирати сировину. Так і з'явилося село з пластикових пляшок (Plastic Bottle Village). Тут є свій замок, готель, в'язниця, музей і безліч інших споруд: все це буквально побудоване з пластикових пляшок!

Як виглядає незвичайне село, побудоване зі сміття - фото 330043
Як виглядає незвичайне село, побудоване зі сміття - фото 330042

Як виглядає незвичайне село, побудоване зі сміття - фото 330039

Як виглядає незвичайне село, побудоване зі сміття - фото 330040

Як виглядає незвичайне село, побудоване зі сміття - фото 330041

Читайте також: Названі найкращі готельні номери за версією Forbes

Джерело: gramha
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 748
Фільм Мумія через 20 років: як змінилися улюблені актори
  • 23 травня, 18:21
  • 1077
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1493598
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл