Як виглядає незвичайне село, побудоване зі сміття

На острові Панами підприємець з Канади побудував ціле селище з використаного пластика, який знаходив на узбережжі. Проект з промовистою назвою Plastic Bottle Village запустив канадський підприємець Роберт Безо.

Незвичайні будівлі з'явилися в Панамському місті Бокас-дель-Торо. Подорожуючи однойменним островом канадський підприємець Роберт Безо був вражений кількістю пластикового сміття, який океан викидає на місцеві узбережжя.

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Чоловік загорівся ідеєю використовувати ці, здавалося б, відходи з користю: він вирішив зробити з нього будівельний матеріал. Найбільше Безо хотів показати людям, що пластик може бути корисним, наприклад, для будівництва тимчасових укриттів, басейнів, доріг, ферм і справжніх будинків.

Місцеві жителі допомагали канадцеві збирати сировину. Так і з'явилося село з пластикових пляшок (Plastic Bottle Village). Тут є свій замок, готель, в'язниця, музей і безліч інших споруд: все це буквально побудоване з пластикових пляшок!

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