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Названі найкращі готельні номери за версією Forbes

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The Alpina Gstaad - фото 1
The Alpina Gstaad / Gstaad

Forbes Travel Guide, відомий своїм глобальним рейтингом розкішних місць, визначив найкращі готельні номери у світі. У списку опинилися 17 країн і 41 готель.

Рейтинг був складений на основі даних, використаних для позначення щорічних об'єктів, які були оголошені в лютому. Анонімні інспектори компанії оцінюють розкішні готелі на основі до 900 стандартів для гіда.

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41 кращий номер в готелі, відібраний за останнім списком Forbes Travel Guide, отримав чудові оцінки за стандартами розкоші в номерах і ванних кімнатах, включаючи технології, високоякісні зручності і дизайн інтер'єру, а також комфорт і зручність, включаючи звукоізоляцію.

Park Lane - фото 328909
Park Lane

У ТОП-10 найкращих готельних номерів увійшли:

  1. Номер в готелі 45 Park Lane в стилі арт-деко. Лондон, Великобританія.
  2. Номер в готелі The Alpina Gstaad в сучасному альпійському стилі. Гштаад, Швейцарія.
  3. Готель Belmond El Encanto. Елегантний будиночок в Санта-Барбарі (Каліфорнія).
  4. Готель Bulgari Hotel London. Випещений стиль в лондонському Найтсбріджі (Великобританія).
  5. Готель Bulgari Resort Bali. Прихований скелястий курорт Балі (Індонезія).
  6. Готель The Chedi Andermatt. Андерматт, Швейцарія.
  7. Готель Dorado Beach, a Ritz-Carlton Reserve. Відокремлена розкіш на березі океану в Пуерто-Ріко. Дорадо, Пуерто-Ріко.
  8. Готель Encore Macau. Вишуканий курорт в Макао (Китай).
  9. Готель Four Seasons Hotel Abu Dhabi at Al Maryah Island. Вишуканий відпочинок на набережній в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати).
  10. Готель Four Seasons Hotel Guangzhou. Приклад сучасної грації в Гуанчжоу, Китай.

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Джерело: forbes
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