Названі найкращі готельні номери за версією Forbes

Forbes Travel Guide, відомий своїм глобальним рейтингом розкішних місць, визначив найкращі готельні номери у світі. У списку опинилися 17 країн і 41 готель.

Рейтинг був складений на основі даних, використаних для позначення щорічних об'єктів, які були оголошені в лютому. Анонімні інспектори компанії оцінюють розкішні готелі на основі до 900 стандартів для гіда.

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41 кращий номер в готелі, відібраний за останнім списком Forbes Travel Guide, отримав чудові оцінки за стандартами розкоші в номерах і ванних кімнатах, включаючи технології, високоякісні зручності і дизайн інтер'єру, а також комфорт і зручність, включаючи звукоізоляцію.

Park Lane

У ТОП-10 найкращих готельних номерів увійшли:

Номер в готелі 45 Park Lane в стилі арт-деко. Лондон, Великобританія. Номер в готелі The Alpina Gstaad в сучасному альпійському стилі. Гштаад, Швейцарія. Готель Belmond El Encanto. Елегантний будиночок в Санта-Барбарі (Каліфорнія). Готель Bulgari Hotel London. Випещений стиль в лондонському Найтсбріджі (Великобританія). Готель Bulgari Resort Bali. Прихований скелястий курорт Балі (Індонезія). Готель The Chedi Andermatt. Андерматт, Швейцарія. Готель Dorado Beach, a Ritz-Carlton Reserve. Відокремлена розкіш на березі океану в Пуерто-Ріко. Дорадо, Пуерто-Ріко. Готель Encore Macau. Вишуканий курорт в Макао (Китай). Готель Four Seasons Hotel Abu Dhabi at Al Maryah Island. Вишуканий відпочинок на набережній в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати). Готель Four Seasons Hotel Guangzhou. Приклад сучасної грації в Гуанчжоу, Китай.

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