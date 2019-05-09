В Італії продають будинки за 1 євро

В одному з міст Сицилії почали продавати помешкання за смішні гроші - всього 1 євро. Щоправда, така несподівана удача має свої умови.

Влада італійського міста Муссомелі (Mussomeli) на острові Сицилія оголосила незвичайну акцію: нерухомість тепер можна придбати всього за 1 євро, і йдеться не просто про квадратний метр, а загалом за весь дім.

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Варто додати, що у містечку мешкає близько 11 тисяч людей, а до пляжу доволі близько – 40 хвилин на авто. Тому несподівана пропозиція місцевого керівництва звучить доволі фантастично. Але все просто: смішна вартість помешкання передбачає обов'язковий ремонт.

Згідно з договором, упродовж року після придбання варто скласти план робіт, а потім за 3 роки їх втілити. До слова, робітники повинні бути місцеві, а також є застава у розмірі 5 тисяч євро, яку влада поверне після завершення ремонту. Відзначимо, що зараз продаються 100 будинків, стан яких важко назвати хорошим, адже у них бракує електрики чи опалення.

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