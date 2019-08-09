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Як виглядає незвичайна пляжна вілла в Австралії

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Вілла не один рік адаптувалася і змінювалася - фото 1
Вілла не один рік адаптувалася і змінювалася / medium

Вілла St Andrews Beach, спроектована як будинок для генерального директора Woods Bagot Ніка Караліса, з'явилася в 1999 році як проста хатина. Як будова виглядає сьогодні?

За 20 років будинок поступово перетворився на те, що зараз і є віллою з п'ятьма спальнями, басейном, кабінкою для переодягання, теплицею і великою терасою.

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"Довговічність дизайну в історичних будинках не є чимось незвичайним, багатьом європейським віллам знадобилося 10-30 років, щоб завершити будівництво", – сказав Караліс. – "У нашому випадку це була комбінація потреб сім'ї, а також детального розуміння місця і контексту".

Згодом вілла адаптувалася і змінювалася, щоб впоратися з цим складним завданням. Півострів схильний до сильних вітрів, постійно мінливих піщаних дюн і високої концентрації солі в атмосфері, що прискорює корозію матеріалів.

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Як виглядає незвичайна пляжна вілла в Австралії - фото 346643

Як виглядає незвичайна пляжна вілла в Австралії - фото 346644

Як виглядає незвичайна пляжна вілла в Австралії - фото 346645

Як виглядає незвичайна пляжна вілла в Австралії - фото 346646

Як виглядає незвичайна пляжна вілла в Австралії - фото 346647

Як виглядає незвичайна пляжна вілла в Австралії - фото 346648

Як виглядає незвичайна пляжна вілла в Австралії - фото 346649

Як виглядає незвичайна пляжна вілла в Австралії - фото 346650

Як виглядає незвичайна пляжна вілла в Австралії - фото 346651

Як виглядає незвичайна пляжна вілла в Австралії - фото 346652

Як виглядає незвичайна пляжна вілла в Австралії - фото 346653

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Джерело: medium
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