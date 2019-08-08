20 років будівництва: Palm Jumeirah у Дубаї готовий до заселення мешканців

20-річний довгобуд Арабських Еміратів – розгалужений штучний острів багатофункціонального призначення – скоро відкриється для численних гостей і претендентів на постійне місце проживання.

Епопея зі спорудженням диво-острова нарешті підійшла до завершення. Розташований у Перській затоці, біля узбережжя Дубая, острів пов'язаний з містом транспортним сполученням.

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Відкриття заплановане на початок наступного року. Але автори проекту вже готові продемонструвати свій шедевр орендарям і майбутнім мешканцям.

На Palm Jumeirah не буде обіцяної 48-поверхової "висотки" мільярдера Трампа, як обіцялося на початку будівництва. Свій хмарочос Дональд Трамп передумав зводити ще у 2008 році, коли ринок нерухомості впав по всьому світу.

Залишилося лише кілька штрихів, і з вічного будмайданчика об'єкт перетвориться на величезний вулик з сотнями магазинів, ресторанів, елітною нерухомістю та зонами відпочинку.

Неподалік місця, спочатку призначеного для Вежі Трампа, підносяться два сяючі хмарочоси: це ключові споруди острова. Одна будівля – багатоцільового призначення, друга – торговий центр.

60% елітного первинного житла вже розкуплено

Попри вартість житлоплощі в новобудовах класу лакшері, на сьогодні на острові розкуплено 60 відсотків житла. Ніякого парадоксу тут не спостерігається. Забудовники швидко заповнили прогалину у фінансуванні на первинному ринку, запропонувавши покупцям поетапні плани платежів. Інвестори платили внески на кожному етапі будівництва. Тому і будинки в цілому добудовані, і житлова площа затребувана.

Острів також є притулком для деяких найрозкішніших готельних комплексів і резиденцій Дубая. Ну, а пропозиції від власників ресторанів, які бажають відкрити свій заклад на острові, продовжують надходити. Хоча існує розумна межа того, скільки ресторанів може розміститися на Palm Jumeirah.

Взяти, до прикладу, Pointe – один з великих проектів в області ресторанів і розваг на набережній (вартість 218 млн доларів США), відкритий у грудні 2018 року на краю острова, навпроти готелю Atlantis. В одному тільки Pointe 70 ресторанів.

У кінці цього року очікується відкриття довгоочікуваного торгового центру Nakheel Mall, який стане найбільшим торговим центром острова з магазинами, ресторанами, атракціонами, фонтанами, водоспадами та фуд-кортом на даху.

Торговий центр Nakheel стане за сумісництвом точкою доступу до відкритої оглядового майданчику заввишки 240 метрів у сусідньому The Palm Tower.

Крім безлічі готелів, ресторанів і багатоквартирних будинків, на "стеблах" Palm Jumeirah пальми розкидані дорогі приватні вілли багатіїв і знаменитостей. У кожної – свій вихід до води.

Ще не відкрившись повністю, Palm Jumeirah уже довів свій статус одного з найбільш привабливих і грандіозних інженерних проектів сучасності.

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