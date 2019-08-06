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Як виглядає будинок Меган Маркл в Лос-Анджелесі

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Маєток Меган Маркл - фото 1
Маєток Меган Маркл / refinery29

Маєток, в якому майбутня герцогиня Меган Маркл, жила в США, може придбати кожен, хто готовий віддати за нього майже 2 мільйони доларів!

Після народження сина Арчі Меган Маркл і принц Гаррі переїхали в заміську резиденцію Фрогмор-гаус, через ремонт якої свого часу розгорілося кілька гучних скандалів.

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До того, як перебратися до Великобританії американська актриса жила в Лос-Анджелесі. Тепер з'явилася можливість не тільки розглянути, як виглядав маєток Меган Маркл до того, як вона стала обраницею принца Гаррі, але і придбати його. Дім Меган в Каліфорнії виставлено на продаж за 1,8 мільйона доларів.

Що особливого в інтер'єрі будинку? Особняк має 4 спальні, 3 ванні кімнати, вітальню з каміном і затишну обідню зону на свіжому повітрі. Дизайн квартири виконаний в класичному стилі з яскравими вкрапленнями у вигляді картин і елементів декору.

Як виглядає будинок Меган Маркл в Лос-Анджелесі - фото 345971

Як виглядає будинок Меган Маркл в Лос-Анджелесі - фото 345972

Як виглядає будинок Меган Маркл в Лос-Анджелесі - фото 345973

Як виглядає будинок Меган Маркл в Лос-Анджелесі - фото 345974

Як виглядає будинок Меган Маркл в Лос-Анджелесі - фото 345975

Як виглядає будинок Меган Маркл в Лос-Анджелесі - фото 345976

Як виглядає будинок Меган Маркл в Лос-Анджелесі - фото 345977

Як виглядає будинок Меган Маркл в Лос-Анджелесі - фото 345978

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Джерело: refinery29
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