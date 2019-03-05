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8 березня Серіал Школа

Як виглядає небо Юпітера: вражаюче фото від астронома

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Небо над Юпітером - фото 1
Небо над Юпітером / NASA/JPL-CALTECH/SWRI/MSSS/KEVIN M. GILL

У мережі з'явилось вражаюче фото з Юпітера, яке нагадує картину якогось відомого художника. Це варто оцінити!

Міжпланетна станція Juno вже третій рік перебуває на орбіті Юпітера і за цей час зробила 18 обертів навколо планети. Нещодавно станція опинилась на максимально малій відстані та зробив фото атмосфери планети.

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А астроном-любитель Кевін Джилл вирішив покращити оригінальне зображення, щоб показати особливу красу неба над Юпітером. Для цього чоловік посилив контрастність та інтенсивність кольорів та повернув знімок на 100 градусів. У мережі вже порівняли знімок з полотном якогось художника-імпресіоніста.

NASA/JPL-CALTECH/SWRI/MSSS/KEVIN M. GILL - фото 311704
NASA/JPL-CALTECH/SWRI/MSSS/KEVIN M. GILL

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Джерело: BBC
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