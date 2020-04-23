Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Як виглядає насправді ідеальний стіл: фото

  • 49
У мережі знайшли ідеальний стіл - фото 1
У мережі знайшли ідеальний стіл

Деякі предмети викликають захват у перфекціоністів, але цей стіл змусив замислитись про ідеальність таких звичайних речей навіть пересічних користувачів мережі. Він виглядає справді круто!

На платформі Reddit користувач з ніком t-h-a-t-o-n-e-8-6 поділився фото, здавалось б, звичайного предмету інтер'єру, а саме стола. Але кадр за лічені години зібрав понад 47 тисяч переглядів та більше як 600 коментарів, опинившись у топах мережі.

І ще: Австралієць вигадав, як круто використати дерев'яні сходи (фото)

А все тому, що крісла ідеально розміщуються під круглим столиком і не займають зайвого місця. Така проста річ викликала справжній захват у користувачів, а дехто навіть знайшов назву столу – Tobey Round Table. Саме так виглядає старість – коли у тренди мережі прориваються меблі.

Table that perfectly fits its chairs. from r/pics

Читайте також: Британське подружжя перетворило гараж в іспанський ресторан (фото)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Вгадайте українську пісню за коментарем з соцмереж
  • 10 квітня, 13:00
  • 1879
Дівчина тижня: гаряча модель-НЮ та успішний шеф-кухар Кандида Батіста (18+)
  • 19 квітня, 17:25
  • 2324
Вихідні у травні 2020: коли й скільки буде вихідних на травневі свята
  • 21 квітня, 14:00
  • 175
Загрузка...
Новини