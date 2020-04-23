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Як виглядає насправді ідеальний стіл: фото
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Деякі предмети викликають захват у перфекціоністів, але цей стіл змусив замислитись про ідеальність таких звичайних речей навіть пересічних користувачів мережі. Він виглядає справді круто!
На платформі Reddit користувач з ніком t-h-a-t-o-n-e-8-6 поділився фото, здавалось б, звичайного предмету інтер'єру, а саме стола. Але кадр за лічені години зібрав понад 47 тисяч переглядів та більше як 600 коментарів, опинившись у топах мережі.
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А все тому, що крісла ідеально розміщуються під круглим столиком і не займають зайвого місця. Така проста річ викликала справжній захват у користувачів, а дехто навіть знайшов назву столу – Tobey Round Table. Саме так виглядає старість – коли у тренди мережі прориваються меблі.
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