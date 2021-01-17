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Другу за висотою вершину на планеті вперше підкорили взимку: фото

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Підкорення Чогорі - фото 1
Підкорення Чогорі / instagram

Команда непальських альпіністів першою у світі підкорила другу за висотою вершину на планеті К2 (Чогорі) взимку. Раніше нікому не вдавалося підкорити гору зимою.

Висота піка – 8611 метрів (на 200 метрів нижче Евересту), він розташований на кордоні Пакистану та Китаю, в гірській системі Каракорум. Чогорі також називають "дикою горою" через вкрай високу складність сходження.

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Член команди з десяти непальських альпіністів Німсдай Пурджа опублікував в своєму Instagram фотографію з товаришами і підтвердив підкорення вершини. "Неможливе можливо! Ми пишаємося тим, що стали частиною історії людства і продемонстрували, як співпраця, командна робота і позитивний настрій можуть подолати всі обмеження", – написав він.

Першу спробу зійти на К2 взимку зробили у 1987–1988 роках, і по цей час у цей період року нікому не вдалося піднятися вище за позначку у 7650 метрів.

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Джерело: bbc
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