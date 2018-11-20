Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Як виглядає найтіснішій готельний номер: курйозне відео

  • 91
Найменший готельний номер - фото 1
Найменший готельний номер / pexels

Співробітники британської асоціації споживачів Which? провели дослідження серед мікроготелей Лондона і виявили найбільш тісний готельний номер.

Відзначається, що The Corbigoe Hotel розташований у центрі Лондона в історичному районі Вестмінстер, і ціна за добу проживання в номері становить 97 доларів у пік сезону (з квітня по жовтень).

Це цікаво: Експерти назвали ТОП-10 країн для яскравих пригод

Оголошення готелю розміщено на сайті бронювання Booking.com, де сказано, що розмір кімнати – п'ять квадратних метрів, проте, за даними експертів, половину цього простору займає ванна.

"Простір у прямокутній коробці (номері готелю) майже повністю займає ліжко, лежачи на якому можна одночасно дотягнутися рукою до протилежної стіни", – йдеться в звіті Which ?. "Ванна кімната настільки маленька, що руки можна помити, сидячи на унітазі", – також зазначили фахівці.

Вони уточнили, що розмір кімнати дорівнює приблизно половині стандартного паркувального місця у Великобританії (11 квадратних метрів), що становить близько 6 квадратних метрів. При цьому фахівці відзначили і позитивні сторони готелю: він розташований поблизу головних визначних пам'яток Лондона.

Читайте також: У Римі ввели жорсткі заборони для туристів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 листопада 2018: прогноз для знаків Зодіаку
  • 19 листопада, 14:50
  • 1971
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 5875
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 451
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл