Як виглядає найтіснішій готельний номер: курйозне відео

Співробітники британської асоціації споживачів Which? провели дослідження серед мікроготелей Лондона і виявили найбільш тісний готельний номер.

Відзначається, що The Corbigoe Hotel розташований у центрі Лондона в історичному районі Вестмінстер, і ціна за добу проживання в номері становить 97 доларів у пік сезону (з квітня по жовтень).

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Оголошення готелю розміщено на сайті бронювання Booking.com, де сказано, що розмір кімнати – п'ять квадратних метрів, проте, за даними експертів, половину цього простору займає ванна.

"Простір у прямокутній коробці (номері готелю) майже повністю займає ліжко, лежачи на якому можна одночасно дотягнутися рукою до протилежної стіни", – йдеться в звіті Which ?. "Ванна кімната настільки маленька, що руки можна помити, сидячи на унітазі", – також зазначили фахівці.

How much would you pay for a night in one of the UK's tiniest hotel rooms? pic.twitter.com/RRCHaJhJPw — Which? (@WhichUK) 12 листопада 2018 р.

Вони уточнили, що розмір кімнати дорівнює приблизно половині стандартного паркувального місця у Великобританії (11 квадратних метрів), що становить близько 6 квадратних метрів. При цьому фахівці відзначили і позитивні сторони готелю: він розташований поблизу головних визначних пам'яток Лондона.

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