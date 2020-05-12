Як виглядає найстарша геймерка у світі: це рекорд

Мешканка столиці Японії Токіо Хамако Морі визнана найстарішим геймером на планеті. Жінці 90 років, а у відеоігри вона грає 39 років, повідомляють на сайті Книги рекордів Гіннесса.

Знайомство з відеоіграми для Морі почалося з ігрової системи Cassette Vision 1981 року випуску. Після цього вона перейшла на Famicom, де грала в The Legend of Zelda і Dragon Quest.

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За словами геймерки, грати вона стала завдяки своїм дітям. "Коли я тільки починала, то грала просто жахливо. Звичайно, грати весело, але програвати нікому не подобається. А я часто програвала", – поділилася Морі. Зараз японка за іграми проводить по 7-8 годин на день.

"Якщо ви граєте в ігри, зможете уникнути недоумства", – запевняє Хамако Морі, додаючи, що вона по-справжньому насолоджується життям. Морі має навіть свій канал на YouTube, на який підписано близько 187 тисяч користувачів.

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