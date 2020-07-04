Як виглядає найстаріший портрет представника народу маорі

Австралійські вчені виявили дагеротип 1846 року, на якому зображений представник народу маорі. За словами вчених, це найстаріша відома фотографія представника корінного народу Нової Зеландії.

На фотографії зображений юнак на ім'я Хемі Помара (Hemi Pomara). Раніше найстарішим відомим зображенням представників народу маорі була фотографія двох сестер Керолайн (Caroline) і Сари Барретт (Sarah Barrett) зроблена в 1852 або 1853 році.

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Фахівцям вдалося впізнати історію юнака з фотографії. Хемі Помара народився приблизно в 1830 році на архіпелазі Чатем, на схід від Нової Зеландії. Він був онуком вождя одного з маорійських племен. Його батьки були вбиті під час атаки ворожого племені. На початку 1840-х років хлопчика викрали британські торговці і перевезли до Сіднея, де він був зарахований в англійську школу-інтернат.

У 1846 році британський художник і натураліст Джордж Енгас (George Angas) перевіз юнака в Лондон, де Хемі Помара виставлявся як живий експонат на виставці, присвяченій тубільцям. Помара навіть був представлений королеві Вікторії і принцу Альберту, а також був присутній на зустрічі Королівського товариства за участю Чарльза Дарвіна і Чарлза Діккенса.

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