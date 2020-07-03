Учені з'ясували, звідки беруться риби у порожніх водоймах

Науковцям нарешті вдалося з'ясувати, як риба заселяє нові водойми, які утворюються природним або штучним способом. Багато років, іхтіологи припускали, що ікру риб приносять птахи, наприклад на дзьобі, або лапах. Але підтверджень цієї теорії так і не знайшлося.

Виявилося, що птахи дійсно є транспортом для риб'ячої ікри, але спосіб досить екстремальний. Деякі ікринки можуть виживати в кишечнику риби. Саме так відбувається заселення нових водойм.

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Безумовно, такий шлях може здаватися цілком логічним. Але вчених в ступор ставило те, що ікра риб м'яка і ніжна, щоб пережити епічну подорож через травний тракт птиці. Проте останнє дослідження говорить, що 0,2% запліднених ікринок вийдуть з качки "виснаженими, але життєздатними". Саме з найсильніших ікринок вилупляться мальки, які й заселять нове озеро або ставок.

Цей тип подорожі є поширеною тактикою для насіння рослин і деяких комах. Перший доказ того, що риби також мають цю здатність, було знайдено рік тому. Тоді ікринки риби вижили, щоб вилупитися після того, як їх з'їв лебідь. Щоб перевірити ендозоохорії у риб, біолог Адам Ловас-Кісс з Дунайського науково-дослідного інституту в Угорщині і його колеги годували качок заплідненої ікрою коропів. З 500 ікринок "вийшло" 18, 12 були життєздатні, але вилупилося лише три.

Хоча шанси, здавалося б мізерні, в природі все відбувається досить швидко. Птахи ікру риб дуже люблять, вони перелітають з водойми на водойму, а один короп може відкладати до 1,5 мільйона яєць в одному нересту.

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