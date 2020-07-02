Цікаві факти та міфи про чорний чай, які варто знати

Чи правда, що чорний чай може сприяти схудненню, боротися з інфекціями і позитивно впливати на мозок? Експерти відповіли на ці та інші популярні питання про чай, а також розібрали міфи, пов'язані з цим напоєм.

Спробуймо розібратися з твердженнями, які активно гуляють в мережі.

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Чи допомагає вживання чаю при застуді? Чай містить протизапальні речовини, тому так – його рекомендовано пити при гострих респіраторних захворюваннях, адже він вимиває мікроби з горла і стимулює імунітет.

Чи можна схуднути, якщо пити чорний чай? Напій здатний прискорювати метаболізм жирів, тому такий ефект дійсно можливий, але навряд чи можна вважати чай дієвим інструментом для схуднення. Краще зверніть увагу на дієти і вправи.

Чорний чай не можна назвати засобом для схуднення

Поліфеноли, які присутні в складі чаю, позитивно впливають на мозок і можуть покращувати роботу системи пам'яті. Такий ефект, як відзначають вчені, може бути корисним для профілактики небезпечних нейродегенеративних хвороб, які розвиваються у деяких літніх людей.

Хтось каже, що міцний чорний чай зневоднює організм, тому вживати його шкідливо, але наукові дослідження не підтверджують це. У чаї немає речовин, які могли б стимулювати зневоднення. Вчені додають, що оптимальний з точки зору температури чай – це не дуже гарячий напій, який можна пити, не обпікаючись.

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