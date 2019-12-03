Як виглядає найстаріший діючий актор світу

Американський актор Норман Ллойд пережив дві світові війни, став свідком народження і краху Радянського Союзу, знявся більш ніж в 60 фільмах і серіалах і в 105 років продовжує творити!

Норман Ллойд народився 8 листопада 1914 року в Нью-Йорку. Його батько Макс був продавцем, який згодом став власником магазину меблів, а мати Седі бухгалтером. Седі любила співати і ходити в театр, а тому з раннього дитинства стала водити Нормана на заняття танцями і вокалом.

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З дев'яти років він почав виступати на благодійних вечорах і зборах жіночих клубів, з цієї віхи можна вести відлік його акторської кар'єри. Кар'єру Ллойда вивів на новий рівень легендарний Хічкок, який в 1958 році зробив свого старого знайомого продюсером проєкту "Альфред Хічкок представляє". Після цього Норман кілька десятиліть займався в основному режисурою і продюсуванням серіалів і телевізійних фільмів, лише зрідка з'являючись у кадрі. Лише в 1989 році йому випав шанс зіграти помітну роль в повнометражній картині: актор постав перед нами в образі директора приватної школи в драмі "Спілка мертвих поетів".

Востаннє (наразі) Норман з'являвся на екранах у 2015 році в романтичній комедії "Дівчина без комплексів", проте зараз він знімається в серіалі "Лети".

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