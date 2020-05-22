Як виглядає найстаріша в Європі капсула часу

У процесі ремонту старовинної церкви в польському місті Зембіце були виявлені будівельні документи та монети, заховані в шпилі.

Документ написаний в 1797 році німецькою мовою. У ньому перераховані імена людей, які брали участь у зведенні церкви і жертвували гроші на будівництво. Також була виявлена ​​особиста записка від двох жінок, які пожертвували гроші на будівництво церкви. У XVIII столітті місто Зембіце мало назву Мюнстерберг і входило до складу Пруссії.

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Судячи з наявності в схованці монет 1855 року, в XIX столітті капсулу хтось знайшов, почистив і додав до неї нові артефакти. Поруч з капсулою були знайдені документи і фотографії, датовані 1902-1903 роками. Вони містять газету Münsterberger Zeitung від 20 серпня 1902 року і молитовники. Після реставраційних робіт знахідки будуть виставлені на загальний огляд.

Найстарішою капсулою часу вважається тайник, виявлений в одному з будинків Бостона. Коробка з документами, газетами та монетами була замурована в стіну в 1795 році. Це робить польську капсулу найстарішою в Європі і другою за старшинством в світі.

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