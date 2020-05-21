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Експертам дозволили вперше вивчити Титанік

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Титанік - фото 1
Титанік / iguides

Підводна рятувальна компанія отримала схвалення, щоб врізатися в уламки Титаніка, зі спробами відновити телеграф Марконі.

Компанія Р. М. С. Titanic переконала федерального суддю дозволити їй провести рятувальну операцію цим літом на уламках корабля, який затонув під час першого плавання через Атлантику в 1912 році.

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Понад 1500 пасажирів корабля загинули і близько 700 вижили. Постанова, винесена суддею Ребеккою Біч Сміт з Окружного суду США в Норфолку, штат Вірджинія, внесла зміни в постанову суду 2000 року, яка забороняє компанії врізатися в корпус судна для пошуку алмазів і радіопередавачів.

Компанія прагнула послабити обмеження, щоб вона могла повернути телеграфний апарат Титаніка, який, за її твердженням, може бути втрачений назавжди. Радіопередавач може розкрити деякі секрети пропущеного застережного повідомлення та сигналів лиха, відправлених з корабля.

Експертам дозволили вперше вивчити Титанік - фото 405489

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Джерело: iguides
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