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Як виглядає найсексуальніше чоловіче обличчя

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Найпривабливіше обличчя чоловіка - фото 1
Найпривабливіше обличчя чоловіка / say-hi

Краса – поняття суб'єктивне. Але якщо виводити середнє значення того, що люди вважають привабливим, ми б отримали одне обличчя.

Користувач Reddit з ніком FrigidShadow вирішив визначити "найпривабливіше" чоловіче обличчя в світі. Як базу даних для дослідження він вирішив використовувати співтовариство Reddit. На думку користувача, це ідеальне місце для збору статистики від людей з усього світу.

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FrigidShadow взяв 64 найбільших залайканих зображення з гілки r/LadyBoners, спільноти, де постять фотографії "найсексуальніших чоловіків". З огляду на те, що в співтоваристві 235 тисяч учасників, вибірка вийшла доволі велика. У списку є Ідріс Ельба, Кріс Хемсворт, Рамі Малек і Джейсон Момоа. 64 фотографії користувач розділив на групи і потім компонував, отримуючи "ідеальне обличчя". В результаті вийшло 2 обличчя.

З цих двох облич і було отримано "найсексуальніше". Отриманий результат викликав ще більшу дискусію. Користувачі намагаються зрозуміти, на кого ж більше схожий ідеальний чоловік.

Як виглядає найсексуальніше чоловіче обличчя - фото 348365

Як виглядає найсексуальніше чоловіче обличчя - фото 348366

Як виглядає найсексуальніше чоловіче обличчя - фото 348367

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Джерело: reddit
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