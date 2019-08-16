Найсексуальніша модель plus-size вперше показала вагітний животик

Найдорожча модель plus-size Ешлі Грем поділилася з фоловерами першим знімком з кругленьким животом.

Популярна модель з пишними формами Ешлі Грем вперше показала фото з "вагітним" животом. Знімок з'явився на сторінці зірки в Instagram.

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Грем позує в обтягуючому міні-платті м'ятного кольору. Зірка позує боком так, що добре було видно кругленький через вагітність живіт. Модель зігнула одну ногу в коліні, руки поставила на пояс, лікті назад, і надіслала користувачам поцілунок. Фото зібрало понад 1,3 мільйона лайків.

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